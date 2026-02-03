Une plateforme numérique, baptisée « GreenGate », conçue pour centraliser l’ensemble des acteurs, ressources et opportunités de l’entrepreneuriat vert en Tunisie vient d’être lancée, a annoncé mardi, son initiateur « Greenov’i ».

« Greenov’i » est un projet financé par l’Union Européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie. Ce projet est en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) et le ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification.

La plateforme s’adresse à la fois aux entrepreneurs verts déjà engagés, aux structures d’appui et acteurs institutionnels ainsi qu’aux aux jeunes porteurs d’idées et futurs entrepreneurs, qui cherchent un premier point d’entrée pour comprendre les démarches, identifier les partenaires clés et accéder aux opportunités disponibles.

Elle offre notamment, un répertoire national des acteurs engagés dans l’entrepreneuriat vert et la transition écologique (structures d’accompagnement, organismes de financement, experts, startups, ONGs…) et une bibliothèque de ressources (guides, podcasts, rapports utiles pour les acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert).

Elle propose aussi, un espace collaboratif permettant à tout utilisateur d’ajouter des ressources, informations ou contacts pour enrichir collectivement la base de données et les ressources disponibles.

« GreenGate » facilite l’orientation, encourage l’innovation durable et contribue à faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs engagés dans la transition écologique de la Tunisie.

Greenov’i est un projet de 12 millions d’euros, lancé en 2023, qui se propose d’accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans. Il soutient le développement d’éco-entreprises et appuie l’adoption de modes de production sobres, durables et équitables.