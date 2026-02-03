Une journée d’information sur la réalisation d’un compost à base des déchets du palmier dattier a été organisée mardi dans une ferme à Douz.

Cette journée est tenue à l’initiative du Commissariat régional au développement agricole à Kébili en partenariat avec le centre technique des dattes.

L’objectif est de faire connaitre aux agriculteurs, notamment ceux spécialisés en cultures biologiques, les moyens de valoriser les sous produits du palmier dattier (palmes, cornafs, lif,..) pour les transformer en compost, de manière à développer cette pratique, tirer profit de l’utilisation du compost pour la fertilité du sol et préserver les oasis de la région, a indiqué à l’Agence TAP Mohamed Karous, chef de service au CRDA de Kébili.

La même source a rappelé que cette journée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à l’agriculture biologique durable face au changement climatique, “Bio Rest”, projet financé en Coopération avec la Suisse et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).