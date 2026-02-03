La Tunisie prendra part à l’exposition internationale “Expo 2027 Belgrade”, qui se tiendra en République de Serbie du 15 mai au 15 août 2027, sous le slogan “Jouons pour l’Humanité : Sport et Musique pour tous”, a indiqué le Centre de promotion des exportations (CEPEX) dans un communiqué publié mardi.

Une réunion de coordination à distance s’est tenue le vendredi 30 janvier 2026, dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la participation tunisienne, entre le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, Imen Laajili Ammari, ambassadrice de la Tunisie en Serbie, ainsi que Mourad Belhassen, Directeur Général de la diplomatie économique, au ministère des Affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, ainsi que le commissaire général de la participation tunisienne à Expo 2027 Belgrade.

Au cours de la réunion, les participants ont passé en revue l’état d’avancement des préparatifs relatifs à la participation tunisienne à cet événement international important et ont discuté de la préparation de la réunion de la commission nationale chargée du suivi et de la gestion de la participation tunisienne au cours de la période à venir.

D’autre part, la programmation des manifestations et des activités prévues dans le cadre de la participation tunisienne à “Expo 2027 Belgrade”, a été abordée, en mettant l’accent sur la tenue de la “Journée nationale tunisienne”, en tant qu’étape cruciale pour promouvoir la destination de la Tunisie, aux fins de mettre en valeur ses atouts culturels et économiques et renforcer son rayonnement au niveau international.

Il a été convenu de mettre en œuvre une série de mesures, tout en soulignant l’importance de poursuivre la coordination et la bonne préparation avant la tenue de la réunion internationale de planification (IPM) pour l’Expo 2027, prévue du 10 au 12 mars 2026 à Belgrade, et de la nécessité d’impliquer les différentes compétences spécialisées dans les domaines liés à la participation tunisienne à cet événement international.

La réunion a permis d’évoquer les procédures relatives à la préparation et à la signature du contrat de participation avec l’organisme organisateur, ainsi que sur l’accord concernant le thème officiel de la participation tunisienne, sur la base duquel seront définis la conception générale et le contenu du pavillon tunisien.

Selon le bureau international des expositions, le site de l’Exposition “Expo 2027 Belgrade ” est envisagé comme un espace innovant et moderne qui devrait accueillir plus de 6 millions de visiteurs et plus de 130 pays participants tout au long des 3 mois de sa durée.

Outre leur engagement au sein des principales activités de l’Exposition, les participants internationaux organiseront des programmes et des événements culturels, qui seront accessibles à des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Plus de 8 000 événements sont prévus au cours des 93 jours de la durée de l’Exposition.

Le thème “Jouons pour l’Humanité : Sport et Musique pour tous”, a été conçu dans le but d’explorer les manières dont l’humanité peut utiliser le pouvoir du jeu pour renforcer la résilience des individus et des communautés dans un monde rempli d’insécurités.