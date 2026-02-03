La Tunisie a réaffirmé, lundi à Genève, son soutien aux efforts de réforme de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et a plaidé pour l’adoption rapide de l’accord sur les pandémies, lors de la 158e session du Conseil exécutif de l’institution, qui se tient à Genève jusqu’au 7 février, sous la présidence de l’Australie et en présence du Directeur général de l’organisation.

Dans une déclaration prononcée par sa Mission permanente à Genève, la Tunisie a souligné l’importance qu’elle accorde à la finalisation de l’annexe de l’accord sur les pandémies. Elle a rappelé que le Président de la République, Kaïs Saïed, figure parmi les premiers dirigeants à avoir plaidé en faveur de l’adoption de cette annexe.

Selon une publication de la Mission sur ses réseaux sociaux, la Tunisie a également mis en avant ses contributions concrètes au système de santé mondial, citant notamment l’organisation sur son sol du Forum mondial sur les achats publics de produits de santé, tenu en avril 2025, ainsi que sa préparation à accueillir la conférence internationale « Santé numérique pour l’équité en santé », prévue les 29 et 30 avril 2026.

Enfin, la Tunisie a réitéré son engagement ferme dans le processus de transfert de technologie de l’ARN messager pour les vaccins, lancé en février 2022 à Bruxelles dans le cadre du Sommet Union africaine–Union européenne.