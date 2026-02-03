CONECT International organise, du 29 mars au 02 avril 2026, une nouvelle mission économique à la capitale de la Cote d’Ivoire (Abidjan) et qui s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à booster l’ouverture des entreprises Tunisiennes sur les marchés africains.

Dans un communiqué, CONECT International précise que cette mission qui s’adresse aux PME/PMI souhaitant développer leur activité à l’international et organisée en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Abidjan et l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Tunis, outre un nombre de partenaires stratégiques, notamment, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et Tunisair.

Cette mission constituera un opportunité de rencontrer, en un même lieu et sur quelques jours, des dirigeants et décideurs d’entreprises, d’administrations et de ministères ivoiriens, afin d’initier des partenariats et alliances stratégiques en Cote d’Ivoire qui représente une locomotive économique dans la région de l’Afrique de l’Ouest, souligne la même source, annonçant, dans ce cadre, que la date limite de préinscription pour participer à cette manifestation est le 15 Février 2026.

Au programme de cette mission figurent la tenue d’un Forum économique tuniso-ivoirien, outre des rencontres B2B ciblées et des visites à des grandes entreprises et des sites industriels Ivoiriens, précise la même source.

Et d’ajouter que les secteurs concernés sont la BTP, les matériaux de construction, l’Agroalimentaire, la | formation, l’enseignement supérieur, les TIC, la Santé, l’Energie et les énergies renouvelables, l’emballage, les Industries chimiques, l’études et le Conseil, l’électricité, les pièces automobiles, meuble et ameublement, le Tourisme, l’Artisanat, le Transport et la logistique.