Les pépinières d’entreprises de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) lancent un programme d’accompagnement gratuit, exclusivement destiné aux porteurs de projets du gouvernorat de Nabeul. Organisé dans le cadre du « Ramadan 2026 », ce programme a pour objectif de transformer les idées en projets concrets et structurés.

Déployé sur les sites de Borj Cédria et de Nabeul, le programme débutera le 18 février 2026. Il se déroulera en deux phases principales : une première session de cinq jours de formation, suivie d’un accompagnement de deux mois assuré par des experts de l’APII pour les candidats sélectionnés.

Selon une publication sur les réseaux sociaux du Réseau national des pépinières d’entreprises de l’APII, les participants bénéficieront d’un suivi complet, comprenant un accompagnement individuel et collectif à travers des ateliers pratiques sur les sites concernés, des séances de mentorat personnalisées et un suivi continu jusqu’à l’élaboration d’un plan d’affaires détaillé en fin de parcours.

Cet accompagnement concernera aussi bien les projets individuels que collectifs.

L’initiative vise à renforcer l’écosystème entrepreneurial local et à concrétiser des projets au service du développement économique du gouvernorat de Nabeul.

Une attestation de participation sera remise à chaque bénéficiaire à l’issue du programme.