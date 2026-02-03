Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali NAfti, a réaffirmé lundi l’engagement du ministère à poursuivre son soutien à l’Académie diplomatique internationale de Tunis, à renforcer son rôle et à développer ses programmes de formation, de manière à lui permettre de contribuer efficacement à la préparation de générations de diplomates capables de représenter la Tunisie et de défendre ses intérêts dans les différentes instances régionales et internationales.

S’exprimant lors de l’ouverture lundi de la nouvelle année de formation, au siège de l’Académie, le ministre a relevé la portée symbolique de cet événement, coïncidant avec le deuxième anniversaire de l”institution, inaugurée par le Président de la République.

Le ministre est revenu sur la dynamique qu’a connue l’Académie au cours de l’année 2025, qualifiée d’année du multilatéralisme, à travers l’accueil de plusieurs colloques et conférences régionales et internationales, parmi lesquels le colloque de Tunis sur l’activation du rôle de l’Alliance des civilisations des Nations unies dans le soutien de la paix et la sécurité internationales, ainsi que la conférence « Femmes, paix et sécurité en Afrique », tenue pour la première fois en dehors du siège de l’Union africaine.

Dans le même contexte, il a rappelé la Journée de la diplomatie en faveur de l’huile d’olive tunisienne, organisée au siège de l’Académie à l’initiative du ministère, dans le cadre d’une diplomatie économique active visant à soutenir l’effort national pour la relance de l’économie et la promotion des produits tunisiens à l’étranger.

Le ministre s’est également adressé, dans son discours, à la première promotion de l’établissement qui s’apprête à prendre leurs fonctions, insistant sur la compétence, l’intégrité et l’abnégation.

Il a souligné que la diplomatie n’est pas un privilège, mais une responsabilité qui demande travail continue, rigueur, discipline et perspicacité. Et d’ajouter, il s’agit d’un engagement à défendre, constamment, les choix de l’Etat au niveau national et international et à fournir les meilleurs services aux Tunisiens établis à l’étranger.