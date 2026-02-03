La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a réuni ce lundi, au siège de son département, les membres du comité d’organisation du Festival de la chanson tunisienne, programmé durant le mois de Ramadan, les 5, 6 et 7 mars prochains.

Selon un communiqué publié en fin d’après-midi sur le site du ministère des Affaires Culturelles, Amina Srarfi a souligné la nécessité d’une préparation optimale de cette édition, tant sur les plans technique que logistique, à la hauteur du parcours historique et de la valeur symbolique de la chanson tunisienne. Elle a également appelé à garantir l’ensemble des conditions artistiques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer aux participants un cadre propice à la présentation de leurs œuvres.

Selon les données présentées au cours de la réunion, 103 candidatures ont été enregistrées dans les différentes compétitions du festival, à savoir la compétition de la chanson (nouvelle production 2025), la compétition de la composition instrumentale (nouvelle production 2025), ainsi que la compétition d’interprétation (nouvelle production 2025).

La ministre a, par ailleurs, formulé des recommandations à l’intention du comité de sélection, l’exhortant à privilégier les œuvres susceptibles de promouvoir la chanson tunisienne et de préserver son rayonnement dans le monde arabe.

En clôture de la réunion, Amina Srarfi a insisté sur l’importance d’un bon accueil du public et d’une organisation maîtrisée, afin de permettre aux spectateurs de profiter des soirées du festival dans les meilleures conditions.

La 24ème édition du Festival de la chanson tunisienne se tiendra du 5 au 7 mars 2026 à la Cité de la Culture, à l’initiative du Théâtre de l’Opéra de Tunis et sous l’égide du ministère des Affaires culturelles.