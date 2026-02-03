Des températures supérieures aux normales climatiques sont attendues sur l’ensemble du pays pour la période Février-Mars-Avril 2026, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin sur les prévisions saisonnières, publié lundi, l’INM a précisé que cette période connaîtra des températures moyennes comprises entre 11 °C et 15,9°C dans le nord et le centre et entre 14°C et 17,5°C dans le sud. Les températures les plus basses seront enregistrées sur les hauteurs de l’ouest, atteignant 9,6°C à la station de Thala.

L’INM a, par ailleurs, indiqué que les modèles de prévisions climatiques étudiés ne montrent, toutefois, aucun signal dominant pour les précipitations pour cette période. L’institut prévoit des précipitations généralement importantes au nord de la Tunisie, modérées au centre et faibles au sud. Les cumuls moyens varieront, au nord, entre 128 mm à Nabeul et 205 mm à Beja, pour atteindre près de 300 mm à Tabarka. Sur le centre, les cumuls se situeront à 80 mm à Kairouan, 108 mm à Thala et 70 mm à Sidi Bouzid. Au sud, les cumuls resteront relativement faibles (30 mm à Remada).

Février 2026 : Climat sec au centre et au sud

En février, la température moyenne sera de 11,9 °C et elle variera, selon les régions, entre 6,7 °C à Thala et 14 °C à Djerba. Côté précipitations, le nord restera la zone la plus humide, recevant entre 40 et 130 mm, alors que le centre et le sud se caractériseront par un climat beaucoup plus sec, avec des cumuls souvent inférieurs à 33 mm.

Mars 2026 : Pluies attendues sur le nord

Le mois de mars se caractérisera par des conditions relativement humides avec des cumuls de précipitations variant entre 35 et 97 mm sur le nord. Le centre et le sud connaissent un climat beaucoup plus sec avec des précipitations généralement inférieures à 40 mm.

Les températures moyennes augmenteront progressivement et elles varieront entre 9,5 et 12 °C dans les hauteurs ouest (Thala, Kasserine, Le Kef) et entre 14 et 16 °C dans le sud, atteignant jusqu’à 17°C à Tataouine et Remada.

Avril 2026 : Hausse progressive des températures

Le mois d’avril constitue en Tunisie une période de transition climatique entre la saison hivernale et le début de la saison chaude. Le mois d’avril 2026 se caractérisera par une hausse progressive des températures par rapport au mois de mars, avec des normales mensuelles généralement comprises entre 14 et 17 °C dans le nord et les zones côtières, et entre 18 et 22 °C dans le centre et le sud.

Les pluies, en fin de saison, seront irrégulières et faibles, avec des cumuls mensuels normaux de 30 à 70 mm sur le nord, de 20 à 40 mm sur le centre et inferieurs à 27 mm sur le sud.