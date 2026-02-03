Une délégation italienne du groupe industriel “ARGOMM Group” effectue une visite de prospection du 2 au 6 février courant en Tunisie, dans le but d’étudier la possibilité de créer une unité spécialisée dans la fabrication de composants techniques en caoutchouc, destinés principalement à l’industrie automobile, indique, lundi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

“Conduite par Alessandro Mondini et Marco Rossetti, la délégation prévoit, également, d’identifier des sites industriels potentiels dans les zones de Menzel Bourguiba, Enfidha et El Fahs”.

À cette occasion, une rencontre s’est tenue au siège de la FIPA, au cours de laquelle son directeur général, Jalel Tebib, a présenté le climat des affaires, les opportunités d’investissement ainsi que l’état des lieux du secteur industriel en Tunisie.

Il a souligné l’importance des investissements italiens, caractérisés par une forte présence dans les industries manufacturières, tout en réaffirmant la disponibilité de la FIPA à accompagner la concrétisation de ce projet dans les meilleures conditions.

ARGOMM Group est un groupe industriel international spécialisé dans la fabrication de composants techniques en caoutchouc, caoutchouc-métal et matières thermoplastiques, destinés notamment aux secteurs automobile, mécatronique, électronique, hydraulique et industriel.

Le groupe dispose de plusieurs unités de production en Europe et en Asie et figure parmi les fournisseurs de premier rang des grands constructeurs automobiles.