L’entreprise américaine “DXC Technology”, spécialisée dans les services numériques, les technologies de l’information, le conseil et le développement de logiciels envisage d’élargir ses activités en Tunisie, dans les prochaines années, selon le ministère de l’Economie et de la Planification.

Implantée au pôle technologique d’El Ghazala, l’entreprise emploie actuellement environ 350 ingénieurs et cadres techniques.

Lors d’une rencontre tenue, lundi, avec le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, au siège du ministère, des responsables du groupe américain ont fait part de leur satisfaction quant aux conditions de travail en Tunisie, notamment en ce qui concerne la qualité des ressources humaines et la position géographique stratégique du pays.

Pour eux, ces atouts renforcent leur volonté de développer et d’étendre leurs activités dans les prochaines années.

Ils ont également souligné l’importance de nouer des partenariats avec les universités tunisiennes spécialisées dans les domaines de la recherche, de l’innovation technologique et de l’informatique, afin de répondre à leurs besoins en compétences.

Lors de cette rencontre, à laquelle a également pris part le directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et président-directeur général par intérim de l’Instance tunisienne de l’investissement, Jalel Tebib, le ministre affirmé que son département reste prédisposé à fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires pour permettre à l’entreprise de mettre en œuvre ses programmes de développement dans les meilleures conditions.

Il a, par ailleurs, mis en exergue l’importance stratégique du secteur des technologies de l’information dans la politique de l’État, compte tenu de la forte valeur ajoutée qu’il génère et des opportunités d’emploi, notamment pour les diplômés de l’enseignement supérieur.

“DXC Technology” est un groupe mondial de premier plan dans les domaines des services numériques, des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle. Il emploie environ 130 000 ingénieurs et cadres à travers ses filiales implantées dans 70 pays.