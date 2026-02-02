Le marché boursier a prolongé lundi sa descente, glissant de –0,19 % à 14326,64 points, dans un volume de 8,1 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre “OFFICEPLAST” s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du producteur de fournitures bureautiques et scolaires a signé une reprise de 5,8 % à 2,000 D, dans un flux réduit 89 mille dinars.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur de batteries automobiles a affiché une embellie de 3,6 % à 3,200 D. La valeur a amassé des échanges limités de 49 mille dinars sur la séance.

Le titre MONOPRIX s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste de la grande distribution a reculé de –4,2 % à 5,950 D. La valeur a été échangée à hauteur de 5 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SFBT a réussi à se distinguer sur la séance, inscrivant une progression de 1,5 % à 13,500 D. La valeur a alimenté le marché avec un volume de 1,4 MD, soit le volume le plus fourni de la cote.

Le titre BNA a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du bras financier de l’Etat a abandonné –2,2 % à 12,920 D. La valeur a drainé des capitaux de 1,1 MD sur la séance.