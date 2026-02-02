Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued a souligné lundi, à l’ouverture de la conférence nationale des directeurs d’établissements de formation relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) que le processus de réforme du système de formation professionnelle est basé sur une vision stratégique qui tient compte des “capacité de l’apprenant en tant qu’axe central de la formation”, des choix des filières d’orientation, de l’amélioration des services liés au processus de formation, de l’encadrement et du développement des contenus de formation à travers l’exploitation des technologiques modernes.

Le ministre de l’emploi a précisé que cette conférence périodique, qui se tient au centre de formation de Borj Cedria a pour objectif d’unifier la vision en matière d’emploi et de formation professionnelle, précisant que la formation professionnelle est le principal levier de l’emploi avec un taux d’intégration de prés de 70 pc des diplômés.

Il a expliqué que le traitement des dysfonctionnements touchant le secteur de la formation professionnelle se fera à travers la numérisation de tous les services administratifs, la gouvernance de la répartition des ressources humaines et des spécialités, la révision et la mise à jour des spécialités liées aux besoins du marché de l’emploi.

Il a relevé également la nécessité d’actualiser les programmes de formation afin de répondre aux exigences du marché de l’emploi et d’instaurer un système qui permettra d’identifier les besoins à l’échelle nationale et internationale.

“Les indicateurs ont démontré que les demandes de formation professionnelle ont connu une croissance, illustrés dans l’inscription de 1800 apprenants bacheliers dans les centres de formation professionnelle” a-t-il noté, ajoutant que les différents centres de formation comptent plus de 60 mille apprenants.

Evoquant la plateforme des sociétés communautaires, le ministre de l’emploi a précisé que la première partie technique a été achevée en collaboration avec le Centre national de l’informatique, alors que la seconde partie relative à la formation sera assurée pour les demandeurs de formation parmi les promoteurs des sociétés communautaires et les employés à travers les bureaux de l’agence répartis sur toutes les régions du pays.

De son côté, le directeur général de l’ATFP Elyes Cherif, a indiqué que cette conférence vise à évaluer les contrats de performance conclus avec les centres de formation professionnelle, à présenter le programme d’action pour l’année 2026 et les orientations stratégiques de l’agence, en vue de moderniser les programmes de formation et les centres de formation, outre l’organisation d’ateliers pratiques portant sur l’organisation administrative et la gestion des filiales de l’ATFP.

S’agissant du développement des spécialités de formation, Cherif a précisé que ce travail sera effectué en deux axes : le premier porte sur le développement des contenus de formation dans plusieurs spécialités, alors que le second aura pour thème l’intégration de nouvelles spécialités en phase avec l’évolution de plusieurs secteurs, en plus du développement de la capacité d’accueil de plusieurs centres afin de répondre aux demandes de formation.

A noter que la conférence nationale des directeurs d’établissements relevant de l’Agence tunisienne de formation professionnelle qui se poursuivra demain mardi, couronne une série de conférences régionales organisées au cours du mois d’août dernier, consacrées à l’évaluation de la préparation des centres de formation professionnelle tant sur le plan de la réhabilitation que des équipements pour garantir la rentrée de formation dans les meilleures conditions.