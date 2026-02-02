Au gouvernorat de Ben Arous, les opérations de semis pour les cultures légumineuses qui s’étendent cette saison sur une superficie de 370 ha, ont atteint jusqu’à mi-janvier, un taux d’avancement de 54%.

Sur le total des superficies programmées dans la région, seulement 199 ha ont été cultivées jusqu’à présent répartis notamment entre sorgho, fourrages, fève, pois chiches et fenugrec, selon les données fournies par le commissariat régional au développement agricole.

Ces cultures sont très répandues en particulier dans les localités de Sidi Fraj, Legsir et Bourbiaa (délégation de Mhamedia) ainsi que Oudhna et Khelidia (délégation de Morneg).

S’agissant de la culture de colza au gouvernorat de Ben Arous, les superficies programmées s’élèvent à 300 ha cette saison dont 252 ha sont déjà cultivées, soit un taux d’avancement des opérations de semis de 84%, d’après la même source.