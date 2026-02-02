Les travaux de construction de lâ€™hÃ´pital rÃ©gional (catÃ©gorie B) de Nefta (gouvernorat de Tozeur) serontÂ bientÃ´tÂ repris, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP, le directeur rÃ©gional de la santÃ©, Aberrazek Lamouchi.

Ce projet, rÃ©alisÃ© moyennant une enveloppe de 11 millions de dinars, sera dotÃ© dâ€™Ã©quipements mÃ©dicaux de pointe en vue d’assurer des services de santÃ© de qualitÃ© en faveur des habitants deÂ Nefta et Hezoua, a-t-il ajoutÃ©.

Les travaux ont atteint un taux dâ€™avancement de 80%, malgrÃ© des interruptions Ã rÃ©pÃ©tition du chantier, selon la mÃªme source.