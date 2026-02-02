En 2026, la Tunisie et la Jordanie entament une nouvelle phase d’intégration économique, a indiqué l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, Moufida Zribi, dans une interview accordée à l’Agence TAP.

Cette nouvelle phase comprend des visites de haut niveau et des investissements sans précédent dans les secteurs des technologies de la communication, du tourisme médical, des industries agroalimentaires, de l’électricité, des matériaux de construction et d’autres domaines prometteurs.

Cette orientation est le résultat de la visite officielle effectuée en janvier 2025, en Jordanie, par le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, qui a abouti à l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle, suivant un calendrier précis, a précisé Zribi.

L’ambassadrice a souligné que la mission diplomatique œuvre actuellement, en coordination avec le ministère jordanien de l’Investissement et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), à l’organisation d’une journée promotionnelle pour mettre l’accent sur les avantages de l’investissement dans les deux pays, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de la planification. Un exposé sur les opportunités et les avantages d’investir dans les deux pays sera également présenté lors de cette journée, a-t-elle noté.

Une rencontre tuniso-jordanienne sur le tourisme médical devrait être organisée, dans le cadre d’une complémentarité entre les deux expériences, a encore ajouté Zribi.

De même, la mission diplomatique œuvre à organiser une visite exploratoire de délégations d’hommes d’affaires jordaniens en Tunisie au cours de l’année 2026, afin de renforcer le réseautage économique régional.

“Actuellement, nous sommes en train de finaliser les procédures pour organiser une exposition de produits tunisiens à Amman, ainsi que les préparatifs d’un forum économique tuniso-jordanien, et d’une grande exposition sectorielle, avec la participation d’un nombre important des sociétés tunisiennes intéressées par le marché jordanien”, a fait savoir l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie.

L’ambassadrice s’est dite optimiste quant à l’avenir de la coopération tuniso-jordanienne dans le domaine de l’investissement, compte tenu de la volonté politique des deux pays et de leur détermination commune de promouvoir les investissements bilatéraux et de créer des projets communs dans des secteurs stratégiques à valeur ajoutée.

Zribi a souligné que le secteur privé demeure, le pilier principal, de cette transition, mettant l’accent sur la volonté politique, entre la Tunisie et la Jordanie, qui ouvrira de nouvelles perspectives pour des projets communs à forte valeur ajoutée, à la faveur des deux peuples.

Le secteur pharmaceutique, représente l’un des modèles de coopération les plus réussis, à travers l’implantation de la société pharmaceutique jordanien “Hikma Pharmaceuticals”, qui a récemment renforcé sa présence en Tunisie en ouvrant une nouvelle unité de production. Cela reflète la confiance des investisseurs jordaniens dans le climat des affaires tunisien, a –t-elle avancé.

Selon les statistiques de la FIPA, le nombre des projets d’investissement jordaniens créés en Tunisie sont au nombre de 19, dont 15 projets sont réalisés dans le secteur industriel et 4 dans le secteur des services, pour une valeur totale estimée à 645 millions de dinars (MD), créant près de 2 130 emplois.

En contrepartie, des hommes d’affaires tunisiens manifestent leur intérêt pour investir en Jordanie, notamment dans les secteurs du textile et des services, ce qui reflète une dynamique réciproque dans les orientations d’investissement.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Jordanie ont dépassé en 2025, pour la première fois dans l’histoire des relations bilatérales, le seuil des 150 MD, enregistrant ainsi une croissance de 6,5%.