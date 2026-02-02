Le directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia), Jalel Tebib, a effectué une visite à l’entreprise tuniso-italienne Brix Café, spécialisée dans la production de café et récemment implantée à Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme de suivi des entreprises étrangères établies en Tunisie et d’écoute de leurs préoccupations, selon la FIPA.

Elle à ce propos, souligné la contribution de Brix Café à un secteur jugé stratégique, notamment à travers la création d’emplois et la valorisation du café tunisien, positionné comme un produit de qualité destiné aux marchés internationaux.

L’entreprise a également renforcé sa présence à l’échelle mondiale grâce à des partenariats stratégiques visant à repenser l’ensemble de la chaîne de valeur et à promouvoir l’économie circulaire, notamment par la transformation des résidus de café en ressources utilisées dans la fabrication de composants de tableaux de bord automobiles.

Cette approche permet de réduire l’impact environnemental de l’activité et de positionner Brix Café au cœur de l’écosystème industriel mondial du café, tout en intégrant le produit tunisien dans les chaînes de valeur internationales.