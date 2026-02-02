Le Commissariat régional au développement agricole de Sousse, en partenariat avec le Commissariat régional au tourisme, a organisé, hier samedi au port El Kantaoui (délégation de Hammam Sousse), une journée de promotion de l’huile d’olive biologique ayant pour slogan : « L’huile d’olive biologique… santé, durabilité et développement ».

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du soutien à la stratégie nationale commune de promotion de l’huile d’olive biologique, en tant que produit stratégique du système économique, doté d’une forte compétitivité sur les marchés internationaux, et jouant un rôle important dans le développement du tourisme agricole, lit-on dans un communiqué publié par les autorités régionales compétentes.

Le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, a, à cette occasion, affirmé l’engagement de l’État à soutenir les petites entreprises actives dans le secteur de l’huile d’olive biologique, aux niveaux de la production, de la transformation, du conditionnement et de l’exportation, à travers le renforcement des programmes de suivi et d’encadrement, ainsi que la facilitation de leur accès aux marchés internationaux traditionnels et émergents.

Il a aussi souligné l’importance de telles manifestations pour mieux faire connaître et promouvoir ce produit tunisien conforme aux normes internationales, qui occupe les premières places mondiales en termes de qualité et de quantité, ainsi que pour valoriser les petits producteurs et soutenir la consommation sur le marché local et intérieur, selon son estimation.

Un point de vente directe a été mis en place, en marge de cette journée promotionnelle, permettant aux visiteurs tunisiens et aux touristes d’acheter de l’huile d’olive biologique conditionnée ainsi que divers produits artisanaux locaux. Cette initiative a également constitué une occasion de faire connaître les produits dérivés de l’huile d’olive.