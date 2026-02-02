Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rejeb, a affirmé que les relations commerciales entre la Tunisie et ses partenaires à travers le monde doivent être fondées sur une vision prospective claire, soulignant

que l’Union européenne demeure l’un des principaux partenaires commerciaux de la Tunisie, représentant environ 75 % du volume total des échanges commerciaux du pays.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP en marge de la signature, en début de semaine, d’une convention entre la CONECT et l’Association tunisienne de défense des droits de l’enfant, relative au soutien des droits de l’enfant en Tunisie et à l’échelle du continent africain, Ben Rejeb a estimé qu’il est nécessaire de renforcer et de consolider davantage la coopération commerciale avec l’Union européenne. Il a rappelé que le marché européen figure parmi les plus importants au monde, ajoutant que la position géographique stratégique de la Tunisie et sa proximité avec l’Europe constituent des atouts majeurs favorisant le développement des relations économiques et commerciales entre les deux parties.

Il a toutefois précisé que ces éléments ne doivent pas occulter la nécessité de diversifier les partenariats commerciaux avec d’autres espaces économiques, notamment le marché africain, la région arabe et les pays de l’Extrême-Orient, afin d’assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux.

Le président de la CONECT a également insisté sur l’importance des grands marchés de l’Extrême-Orient, appelant à adapter les échanges commerciaux et les habitudes de consommation de ces marchés aux exportations tunisiennes, en particulier dans les secteurs des industries agroalimentaires et manufacturières. Il a estimé que la production tunisienne s’intègre davantage aux marchés géographiquement proches, notamment européens, tandis que le développement des échanges avec les marchés éloignés nécessite un effort d’adaptation accru à leurs exigences, en particulier dans les domaines des services et du commerce.

Par ailleurs, Ben Rejeb a indiqué que la CONECT soutient la participation des entreprises économiques tunisiennes aux différents salons, événements et foires internationales. Il a précisé que l’organisation adresse chaque année des correspondances à l’ensemble des ambassades accréditées en Tunisie, comprenant les programmes des manifestations économiques internationales, dans plusieurs pays, dont la Chine, l’Inde et l’Italie.

Il a, enfin, appelé à repenser la nature des échanges commerciaux avec la Chine et l’Inde, à renforcer la coopération bilatérale et à dépasser le déficit commercial enregistré avec les pays avec lesquels la Tunisie affiche une balance commerciale déficitaire. Il a souligné la nécessité de mieux comprendre les spécificités du marché chinois, qui a réussi à imposer son rythme à l’échelle mondiale, et de réfléchir à des mécanismes de coopération différents et plus efficaces avec ce marché.