Il ressort d’un rapport récent de la Banque mondiale sur “la gestion des déchets dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord” que la production de déchets par habitant dans la région est supérieure à la moyenne mondiale, entraînant des dégâts et dommages environnementaux d’environ 7,2 milliards de dollars par an.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord produit plus de 155 millions de tonnes de déchets par an, selon le rapport qui prévoit que cet indicateur doublera d’ici 2050 si aucune mesure n’est prise.

La production accrue de déchets constitue une menace croissante pour la santé publique, l’environnement et le secteur du tourisme dans la région.

Selon le même rapport, l’amélioration de la gestion des déchets est essentielle dans la région pour réduire la pollution, protéger les communautés et s’assurer que les villes continuent d’être des moteurs de croissance et d’opportunité, a déclaré Almud Weitz, directrice régionale de la Banque mondiale pour l’infrastructure.

Bien que les taux de collecte des déchets dans la région soient relativement élevés (environ 80%), les niveaux de recyclage et de traitement restent très faibles.

Moins de 10% des déchets sont recyclés, tandis que plus des deux tiers sont mal gérés, ce qui aggrave la pollution de l’air, du sol et de l’eau, la propagation des déchets marins et les risques sanitaires croissants.

D’après la même source, le taux de pollution de la mer dans la région par les déchets plastiques demeure parmi les plus élevés, ajoutant que la mer Méditerranée est considérée parmi les zones les plus polluées du monde.

« Les transformations les plus simples peuvent avoir un impact considérable », a déclaré Miski Burhani, directrice régionale de la Banque mondiale pour le développement durable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afghanistan et au Pakistan. Elle a enchainé que la réduction de la production de déchets de 1% pourrait faire économiser à la région environ 150 millions de dollars par an.

Elle a souligné que la modernisation des systèmes de gestion des déchets et l’adoption de solutions d’économie circulaire contribuent à protéger la santé publique, à améliorer le secteur du tourisme et à construire des villes plus durables, vertes et respectueuses de l’environnement.

Sur la base de nouveaux indicateurs provenant de 19 pays et 26 villes, le rapport identifie des voies spécifiques par lesquelles les pays à revenu élevé peuvent réduire considérablement le volume de déchets envoyés aux décharges et développer des solutions à cet effet. En plus, les pays à moyen revenu peuvent rendre des services de collecte des déchets pour tous et améliorer les opérations de recyclage et de traitement, de même que les pays vulnérables et ceux affectés par les conflits peuvent se baser sur de simples méthodes à faible coût.

Le même rapport indique que près de 83% des déchets qui ont été collectés dans la région peuvent être exploités, recyclés et transformés en énergie. En outre, le développement de l’économie circulaire peut fournir des opportunités d’emplois surtout dans le domaine de gestion des déchets et de recyclage, ce qui pourrait transformer la crise actuelle des déchets en un moteur de développement durable.