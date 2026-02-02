La décision exceptionnelle émise par le ministère jordanien de l’Agriculture d’autoriser l’importation de 10 mille tonnes d’huile d’olive tunisienne pour compenser la pénurie de production locale pour la saison 2025–2026 ont permis le retour de ce produit très prisé sur le marché jordanien, a souligné l’ambassadrice de la Tunisie en Jordanie, Moufida Zeribi.

La mission tunisienne et l’attaché commercial à Amman ont tenu à promouvoir intensivement l’huile d’olive tunisienne, connue pour sa qualité distinctive, en intensifiant les contacts et les réunions avec divers acteurs économiques des secteurs public et privé, a rapporté l’ambassadrice dans déclaration accordée à l’agence TAP.

Ces efforts ont abouti à la mise en réseautage commercial et à la réalisation des opérations d’exportation depuis l’année dernière et qui se poursuivront jusqu’à la fin de la saison actuelle, y compris pour les entreprises publiques et privées.

“Nous avons constaté une demande remarquable du consommateur jordanien pour l’huile d’olive tunisienne dans les espaces commerciaux, car elle est appréciée pour sa haute qualité et ses prix compétitifs, et répond à son besoin de consommateur”, selon Zeribi.

Il convient de noter que plus de 40 importateurs Jordaniens, en coordination avec le Centre de promotion des exportations, ont effectué des visites sur le terrain dans les sites de production d’huile d’olive depuis novembre 2025, ce qui a abouti à la première phase de conclusion de contrats pour fournir environ 3 mille tonnes d’huile d’olive tunisienne vers la Jordanie, avec une augmentation significative du rythme d’exportation fin janvier et au début février 2026.

Il convient de signaler encore que la Tunisie est l’un des plus grands producteurs d’huile d’olive, et qu’elle devrait enregistrer une augmentation de 47 % de la production au cours de cette saison, avec une récolte atteignant environ 500 mille tonnes, malgré la baisse de la production mondiale, en tête du classement mondial de la production après l’Espagne et avant l’Italie, selon les estimations du Conseil oléicole international.

Les exportations d’huile d’olive de la Tunisie au cours des trois derniers jours de 2025 se sont élevées à environ 108 000 tonnes, pour une valeur totale de 1379 millions de dinars, selon les données du ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

L’huile d’olive tunisienne continue de dominer les compétitions internationales grâce à sa qualité exceptionnelle, ayant remporté des centaines de titres en 2024 et 2025. Il a remporté 57 prix au Concours international d’Istanbul, dont 44 médailles d’or, confirmant sa grande supériorité dans la qualité et la diversité de la production. La Tunisie s’est classée deuxième au monde dans le prestigieux Concours Mario Solinas organisé par le Conseil oléicole international, remportant trois prix importants, dont une médaille d’or.

Au concours international de New York, les marques tunisiennes ont remporté 26 médailles (12 d’or et 14 d’argent). En plus d’autres compétitions internationales (2024-2025) à Miami, elle a terminé première de la compétition avec 62 médailles d’or, surpassant 13 pays participants et remportant 83 médailles d’or à Genève, y compris des récompenses dédiées aux huiles ayant des bienfaits élevés pour la santé (riches en polyphénols). Plusieurs marques tunisiennes ont également brillé à Stockholm et remporté le prix du « Meilleur article ».

Ces prix, qui se sont élevés à 307 prix dans 16 compétitions différentes au cours de la seule année 2025, confirment le leadership mondial de la Tunisie dans le secteur de l’huile d’olive extra vierge.