Le potentiel d’exportation inexploité de la Tunisie vers l’Inde est estimé à environ 222 millions de dollars américains, (soit l’équivalent de 630 millions de dinars), a indiqué le président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

Les principaux secteurs porteurs concernent notamment les engrais, les industries chimiques, les produits alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que les énergies renouvelables et les industries électriques et électroniques, a précisé Ben Hassine lors d’un webinaire intitulé « Opportunités d’échanges commerciaux et d’investissement entre la Tunisie et l’Inde », tenu vendredi.

Il a souligné que de réelles opportunités subsistent pour renforcer la présence des produits tunisiens sur le marché indien, l’Inde figurant parmi les plus grandes économies mondiales avec un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

En 2025, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 2,2 milliards de dinars, soit près de 800 millions de dollars américains, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le responsable a rappelé que la Tunisie constitue une porte d’entrée stratégique vers les marchés européen, nord-africain, subsaharien et du Moyen-Orient, grâce à sa position géographique privilégiée et au réseau d’accords commerciaux qui la lie à plusieurs espaces économiques, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Grande Zone arabe de libre-échange (GAFTA).

De son côté, la présidente de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), Namia Ayadi, a affirmé l’engagement de l’Instance à échanger des informations sur les domaines d’investissement à fort potentiel, afin d’encourager une présence accrue des entreprises indiennes en Tunisie et d’accompagner les investisseurs indiens souhaitant lancer des projets et nouer des partenariats fructueux.

Organisé en collaboration avec l’ambassade de l’Inde àTunis, le webinaire a permis d’examiner les perspectives de coopération bilatérale, tout en abordant plusieurs défis liés à l’accès au marché indien, notamment les droits de douane imposés sur certains produits tunisiens à forte valeur ajoutée, tels que l’huile d’olive et les dattes, qui varient entre 30 % et 40 %.

À cet égard, Mourad Ben Hassine a insisté sur l’importance d’inscrire ces questions à l’ordre du jour des prochaines échéances de négociation entre les deux pays, afin de créer un environnement plus favorable à la fluidité des échanges, de renforcer la compétitivité des exportations tunisiennes et de porter la coopération économique à des niveaux supérieurs et plus intégrés, au service des intérêts communs.

Pour sa part, l’ambassadrice de l’Inde en Tunisie, Devyani Uttam Khobragade, a réaffirmé la volonté et l’engagement de son pays à poursuivre le renforcement de la coopération économique avec la Tunisie. Elle a également salué les compétences tunisiennes ainsi que la position stratégique du pays, se disant prête à intensifier les échanges entre les acteurs économiques des deux pays, à leur apporter le soutien nécessaire et à œuvrer pour lever les obstacles afin d’exploiter les potentialités encore inexploitées en matière d’échanges commerciaux et d’investissement.