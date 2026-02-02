MYC Beauty Innovation, groupe chinois spÃ©cialisÃ© dans la conception et la fabrication dâ€™emballages innovants pour lâ€™industrie cosmÃ©tique, a inaugurÃ©, le 28 janvier 2026, sa filiale “MYC Tunisia” au TechnopÃ´le de Monastir, a fait savoir, samedi, l’Agence de Promotion de l’Investissement ExtÃ©rieur “FIPA-Tunisia”.

Cet investissement stratÃ©gique, Ã©valuÃ© Ã 5 millions d’euros, crÃ©era des opportunitÃ©s d’emplois pour environ 350 salariÃ©s. Avec deux installations prÃªtes Ã Ãªtre opÃ©rationnelles et un troisiÃ¨me bÃ¢timent en cours de construction, l’investissement total devrait atteindre au moins 11 millions d’euros.

Les nouvelles unitÃ©s industrielles sont dÃ©diÃ©es Ã la production et l’emballage de produits cosmÃ©tiques et parapharmaceutiques de haute qualitÃ©. Les unitÃ©s couvrent une superficie de 2 344 m2, 4 580 m2 et 2 844 m2, avec de fortes perspectives d’expansion Ã moyen terme. L’implantation de MYC en Tunisie repose sur l’utilisation d’une technologie de pointe dans le respect total de l’environnement, offrant des solutions d’emballage durables et innovantes.

Dâ€™aprÃ¨s la FIPA, le projet, dÃ©tenu Ã Ã©galitÃ© par des partenaires italiens et chinois, souligne la force de la coopÃ©ration internationale et renforce l’Ã©cosystÃ¨me industriel et technologique de la Tunisie. Cette initiative renforce non seulement la position de la Tunisie en tant que plaque tournante de la coopÃ©ration industrielle, mais ouvre Ã©galement la porte Ã des partenariats stratÃ©giques avec des entreprises opÃ©rant dans le secteur Ã travers le pays.

Depuis sa fondation en 2012, MYC Beauty Innovation a connu une croissance remarquable. Avec des installations de production en Chine et en Italie et une prÃ©sence commerciale en Asie, en AmÃ©rique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, MYC dÃ©veloppe Ã la fois des emballages et des solutions personnalisÃ©es alignÃ©es sur les tendances du marchÃ©.