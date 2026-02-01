Manchester United a battu Fulham (3-2), dimanche à Old Trafford, signant un troisième succès d’affilée qui le rapproche du podium. Les Mancuniens ont mené 2-0, concédé deux buts dans le dernier quart d’heure, puis trouvé la délivrance sur une frappe de Benjamin Sesko dans le temps additionnel (90e+4).

Un avantage construit puis fragilisé

Le club au maillot rouge a pris l’avantage grâce à Casemiro, buteur de la tête (19e, 1-0). Le milieu défensif s’est ensuite mué en passeur décisif pour Matheus Cunha (56e, 2-0), plaçant United sur la voie d’un succès qui semblait aisé.

Fulham n’a toutefois pas lâché prise. Les visiteurs ont d’abord vu un but refusé pour hors-jeu (65e), avant de réduire l’écart sur pénalty (85e, 2-1). Dans la foulée, Kevin a cru offrir l’égalisation d’une frappe remarquable (90e+1, 2-2).

La délivrance au bout du suspense

Alors que le match semblait échapper aux Red Devils, Benjamin Sesko a surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux siens (90e+4). Un dénouement tardif qui scelle une rencontre à rebondissements.

Une série qui rapproche du podium

Sous les commandes de Michael Carrick, Manchester United enregistre ainsi un troisième succès consécutif en championnat, après des victoires face à Manchester City (2-0) et Arsenal (3-2) lors des journées précédentes.