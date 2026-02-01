Mené de deux buts, Chelsea a renversé West Ham (3-2) samedi en seconde période, grâce à l’apport de ses entrants et à un but d’Enzo Fernandez dans le temps additionnel (90e+2).

Un choix de départ qui coûte cher

L’entraîneur Liam Rosenior, arrivé début janvier de Strasbourg, a choisi de ménager plusieurs titulaires au coup d’envoi. Le déséquilibre s’est fait sentir, notamment sur le flanc gauche de la défense. Jarrod Bowen a ouvert le score dès la 7e minute (0-1), puis Crysencio Summerville a doublé la mise à la 36e (0-2). Les Blues ont regagné les vestiaires sous les sifflets.

Des changements décisifs à la pause

Les trois joueurs lancés à la mi-temps ont été impliqués sur les deux premiers buts. Le défenseur français Wesley Fofana s’est projeté pour adresser un centre repris de la tête par Joao Pedro (57e, 1-2). Marc Cucurella a ensuite égalisé d’une tête plongeante (70e, 2-2).

Fernandez délivre Chelsea, Todibo expulsé

Le but de la victoire est intervenu dans le temps additionnel par Enzo Fernandez (90e+2). West Ham a terminé la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion de Jean-Clair Todibo, sanctionné pour avoir agrippé un adversaire, après avoir touché le poteau plus tôt (86e).

Impact au classement

Chelsea signe un troisième succès en autant de matches de Premier League sous la direction de Rosenior et prend la quatrième place en attendant les autres rencontres de la 24e journée. West Ham reste premier relégable, à cinq points de Nottingham Forest, qui compte un match en moins.