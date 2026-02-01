La Tunisienne Nourhène Hermi a remporté, samedi, l’épreuve du saut en longueur lors du meeting Challenger indoor de Gent, organisé en Belgique. Avec un bond mesuré à 5,86 m, elle signe la meilleure performance du concours et établit, au passage, un nouveau record personnel en salle.

Un record personnel décisif

La performance de Hermi lui permet de devancer ses concurrentes dans un concours serré. Son saut à 5,86 m constitue un repère important dans sa progression en indoor. Ce record personnel en salle a fait la différence face à une opposition restée proche en termes de distances.

Un podium disputé

La Suissesse Linda Bichsel a pris la deuxième place avec un saut de 5,78 m. La troisième position est revenue à la Belge Sennah Vanhoeigen, créditée de 5,74 m. Les écarts réduits entre les trois premières illustrent la densité de l’épreuve.

Une victoire tunisienne à Gent

Ce succès permet à Nourhène Hermi de s’imposer sur la scène du meeting de Gent, inscrit dans le circuit Challenger indoor. Sa prestation met en évidence sa capacité à performer en salle et à améliorer ses références personnelles dans un contexte compétitif.