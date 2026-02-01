Ce dimanche 1er février, la Tunisie fait face à une météo contrastée. Si le soleil tente des percées sur une partie du territoire, les régions côtières du Nord restent sous l’influence de nuages denses et de pluies orageuses localisées. Entre vents forts et baisse des températures sur les hauteurs, voici les prévisions détaillées de l’INM.

Instabilité pluvio-orageuse sur les côtes Nord

Les habitants du littoral septentrional doivent composer avec un ciel chargé. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des pluies éparses pouvant prendre un caractère orageux. Sur le reste du pays, le ciel sera marqué par de simples passages nuageux, offrant un répit relatif.

Vent et État de la Mer : Une accalmie progressive

Le vent, soufflant de secteur Ouest, maintient une intensité forte à assez forte sur les côtes Nord et les reliefs. Toutefois, une baisse progressive de l’intensité est attendue dès l’après-midi. La mer, actuellement très agitée, devrait suivre cette tendance à l’apaisement sur les côtes Est et Sud.

Températures : Douceur relative au Sud, fraîcheur au Nord

Le thermomètre affiche des disparités marquées :