La pièce ” Ad Vitam “(Kima elyoum), texte et mise en scène de Leila Toubel, et production du Théâtre National Tunisien en partenariat avec Resist’Art, sera à l’affiche le dimanche 08 Février 2026 de la quatrième édition du Festival international d’Istanbul du théâtre des autrices (6 au 9 février 2026) en Turquie.

Ad Vitam est l’histoire de Donia, une fillette, qui est rappelée par la Terre, sa mère, pour y retourner après avoir passé cinq années parmi les humains, durant lesquelles elle a connu la cruauté du monde.Ad vitam est une pièce où réalité et imaginaire s’entrelacent pour dévoiler la perte de notre humanité.

Le casting de cette pièce est composé de La princesse Maya Saidane, Assala Najjar,Dina Weslati, Faten Chroudi, Khadija Mahjoub et Amen Allah Toukebri, alors que l’équipe technique réunit notamment le chorégraphe Ammar Ltifi, l’ingénieur lumière Sabri Atrous, l’Ingénieur son Mohamed Hédi Belkhir, la chargée de production Faten Jaouadi avec des costumes conçus par Maroua Mansouri.

Pour rappel, Ad Vitam a marqué sa participation à la seizième édition du Festival du Théâtre Arabe, organisée du 10 au 16 janvier 2025 au Caire.