Le taux moyen du marché monétaire (TMM) a régressé considérablement pour se situer à 7,08%, durant le mois de janvier 2026, contre 7,49% au cours du 4ème trimestre de l’année 2025, selon les indicateurs monétaires et financiers, publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En glissement annuel, le TMM est passé de 7,98% en janvier 2024, à 7,99% en janvier 2025, se stabilisant à 7,08% en janvier 2026, soit son plus faible niveau depuis le mois d’octobre 2022.

Cette régression est expliquée par la décision prise par le Conseil d’Administration de la BCT, réuni le 30 décembre 2025, d’abaisser le taux directeur de 50 points de base, le ramenant à 7%, au vu de la baisse de l’inflation, qui devrait s’établir à 5,4%, en moyenne, pour toute l’année 2025, contre 7% en 2024.