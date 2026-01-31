Une formation spécialisée sur « L’économie bleue : concept et enjeux » sera organisée à l’intention des journalistes du 10 au 13 février prochain, a annoncé le Centre africain de formation des journalistes et communicateurs (CAPJC).

Cette session vise à renforcer les compétences des professionnels des médias nationaux, régionaux, associatifs et indépendants dans ce domaine stratégique, en les dotant de connaissances approfondies leur permettant de produire des reportages de qualité.

Les candidats doivent justifier d’au moins deux ans d’expérience en journalisme et obtenir une autorisation préalable de leur employeur. Le dossier de candidature, composé d’un CV en arabe ou en français et, le cas échéant, de travaux en journalisme climatique ou environnemental, doit être envoyé avant le 4 février 2026 à l’adresse suivante : formation@capjc.tn.

Organisée en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et avec la participation de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), la formation réunira des experts autour de plusieurs axes, notamment les secteurs de l’économie bleue (pêche, aquaculture, ports, transport maritime, tourisme côtier, énergies renouvelables) ainsi que les impacts des changements climatiques (montée du niveau de la mer, érosion côtière, perte de biodiversité).

Elle abordera également la gouvernance et les politiques publiques (cadre juridique, rôle des institutions, des municipalités et de la société civile), ainsi que le journalisme d’investigation appliqué aux problématiques de pollution, de surpêche, de surexploitation des ressources et de redevabilité des acteurs.