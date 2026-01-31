Face aux mutations de l’économie mondiale, l’entrepreneuriat féminin en Tunisie ne peut plus se contenter d’être une initiative isolée : il doit devenir un pilier de croissance structuré et exportable. Leila Belkhiria, présidente de la Chambre Nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE), prône un changement de paradigme.

De la durabilité des business models à l’intégration des réseaux africains, elle dévoile sa stratégie pour transformer le potentiel créatif en championnes économiques prêtes pour les défis de l’empreinte carbone et de l’internationalisation. Entretien sur le capital humain, levier de souveraineté pour la Tunisie.

La Durabilité : Au-delà de l’Idée Brillante

Pour Leila Belkhiria, la réussite ne repose pas seulement sur une étincelle créative, mais sur une stratégie collective. Trop de femmes lancent leur activité seules et deviennent “victimes de leur succès”, disparaissant au moment crucial du passage à l’échelle.

“Une entreprise ne doit jamais dépendre d’une seule personne. Il faut un actionnariat complémentaire et des expertises en gestion, RSE et financement pour assurer la pérennité.”

La CNFCE insiste désormais sur la nécessité d’un plan de croissance sur cinq ans. L’exemple d’une diplômée en biochimie lançant une ligne de bio-cosmétiques illustre ce besoin : sans partenaires en marketing ou en finance, le projet risque l’essoufflement malgré l’excellence du produit.

Le Capital Humain comme Moteur de Croissance Nationale

L’approche de la Chambre a évolué : on ne parle plus seulement d’égalité de genre, mais de capital humain. Chaque femme non intégrée dans l’économie représente une perte sèche pour la croissance nationale de la Tunisie.

Lever les Obstacles par le Plaidoyer et la Pratique

Les freins restent réels : accès complexe au financement, manque de reconnaissance et faible visibilité. La réponse de la CNFCE est triple :

Formations terrain : Des modules pratiques sur l’empreinte carbone et les nouvelles exigences des marchés mondiaux. Internationalisation : Depuis 2019, l’intégration de réseaux africains et internationaux ouvre de nouveaux débouchés. Confiance et Visibilité : Lutter contre le doute de légitimité par une présence accrue dans les médias et les instances de décision.

Un Partenariat Constructif avec l’État

Refusant la “revendication stérile”, la CNFCE se positionne comme un partenaire crédible des institutions. En participant aux réunions ministérielles et en fournissant des données et des experts, la Chambre enrichit les politiques publiques.

Soutenir une femme chef d’entreprise, c’est créer mécaniquement une valeur ajoutée qui profite à toute la société tunisienne.