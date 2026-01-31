L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie a affirmé que la lutte contre le cancer du col de l’utérus constitue un objectif à atteindre par l’organisation, indiquant qu’il était nécessaire de réduire le taux d’incidence à moins de quatre cas pour 100 000 femmes et de maintenir ce niveau de manière durable dans tous les pays.

L’OMS a précisé dans un communiqué, la nécessité de mettre en œuvre un ensemble d’interventions préventives et thérapeutiques, notamment la vaccination de 90 pc des filles contre le virus du papillome humain (VPH), qui est le principal responsable de ce type de cancer.

L’organisation a également appelé à dépister 70% des femmes à l’aide de tests de haute performance en particulier le test de dépistage du VPH, permettant un diagnostic précoce et une intervention avant le développement de la maladie.

Dans ce contexte, l’OMS a souligné l’importance de garantir le traitement à 90% des femmes présentant des lésions antérieures du col de l’utérus ou ayant reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus, estimant qu’un traitement en temps opportun est un élément fondamental pour réduire les taux de mortalité et améliorer la qualité de vie des patientes.