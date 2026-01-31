Le 28 janvier 2026, Tunis accueille le lancement officiel des projets Interreg NEXT MED et Interreg NEXT Italie–Tunisie, deux programmes phares de coopération transfrontalière financés par l’Union européenne.

Cet événement, organisé en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification et soutenu par le projet Interreg TESIM NEXT, marque une étape décisive dans l’intégration de la Tunisie au sein de l’espace euro-méditerranéen. Une coopération de longue haleine Depuis près de vingt ans, la Tunisie s’impose comme un acteur central des programmes européens de coopération.

Sa participation au programme bilatéral Italie–Tunisie et aux différentes éditions du programme méditerranéen, aujourd’hui baptisé Interreg NEXT MED, illustre une stratégie de développement territorial fondée sur l’échange d’expertises et la mise en réseau des institutions publiques, universités, centres de recherche, pôles de compétitivité et organisations professionnelles des deux rives.

Des chiffres révélateurs :

• 37 projets Interreg NEXT MED impliquant 43 partenaires tunisiens

• 30 projets Interreg NEXT Italie–Tunisie mobilisant 72 partenaires tunisiens

• Une contribution financière européenne de 25 millions d’euros au bénéfice des acteurs tunisiens.

Ces projets couvrent des thématiques stratégiques : transition verte et digitale, efficacité énergétique, inclusion sociale, santé, innovation et développement économique local.

Autant de domaines qui répondent aux priorités de modernisation et de compétitivité de l’économie tunisienne. Un impact territorial et économique Au-delà des chiffres, cette coopération se traduit par des retombées concrètes : amélioration des infrastructures locales, montée en compétences des acteurs économiques, et ouverture de nouvelles perspectives pour les PME tunisiennes dans des secteurs innovants. Les projets Interreg NEXT contribuent ainsi à bâtir une Méditerranée « plus intelligente, plus verte et plus sociale », selon les termes des organisateurs.

Perspectives 2028–2034

L’événement du 28 janvier ne se limite pas à un bilan. Il ouvre également une réflexion sur l’avenir de la coopération transfrontalière dans le cadre du prochain cycle de programmation européen (2028–2034). La Tunisie, forte de son expérience et de son ancrage institutionnel, apparaît comme un partenaire incontournable pour relever les défis socio-économiques et environnementaux de la région.

Qu’est-ce que le programme Interreg NEXT MED en Tunisie ? Le programme Interreg NEXT MED est une initiative de coopération transfrontalière financée par l’Union européenne visant à renforcer le développement durable en Méditerranée. En 2026, la Tunisie y participe avec 37 projets actifs, mobilisant une enveloppe de 25 millions d’euros pour l’innovation, la santé et la transition écologique.