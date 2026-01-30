L’Orchestre Symphonique Tunisien a convié le public à une aventure sensorielle intitulée ” Les bobines chantent ” au Théâtre de l’Opéra de Tunis le jeudi 29 janvier, un hommage dédié aux musiques de films sous la baguette du maestro Shady Garfi. Les organisateurs font part d’une volonté affichée que chaque morceau retrouve sa dimension cinématographique et sa force émotionnelle.

Le programme du concert a comporté une sélection des thèmes les plus célèbres qui ont fait rêver le monde de mélodies inoubliables aux pages orchestrales épiques interprétées avec la puissance et la finesse qui caractérisent de l’orchestre qui a renforcé sa section cuivre en y ajoutant hautbois, clarinette, flute et cor.

Les mélomanes ont pu apprécier les morceaux choisies de Cinéma Paradiso d’ Ennio Morricone (Orchestration Shady Garfi), Moon River (Breakfast atTiffany’s) d’Henry Mancini, The Godfather (Le Parrain) de Nino Rota (Orchestration Shady Garfi), King Kong de James Newton Howard, Le Roi Lion de Hans Zimmer (score) & chansons ( Elton John), Spider-Man de Danny Elfman, sans oublier Danse avec les loups (DanceswithWolves) de John Barry, Titanic de James Horner et le Morricone Medley d’Ennio Morricone (Orchestration Shady Garfi).