Le Forum des Jeunes pour la Culture de la Citoyenneté à Kasserine a entamé la mise en œuvre de la première phase du projet “Bouzguem Verte – Les jeunes ambassadeurs de l’eau et de l’environnement”, destiné aux habitants de la localité de Bouzguem, relevant de la délégation de Kasserine-Sud.

Le président de l’association, Bassem Salhi a souligné, vendredi, à l’Agence TAP, que la première phase du projet, réalisé en coordination avec les autorités régionales et locales, consiste à renforcer les programmes d’animation dans plusieurs établissements scolaires de la région, et ce en collaboration avec le Commissariat régional à l’éducation de Kasserine.

Il a précisé que l’intervention a concerné, dans un premier temps, l’école d’Ouled Houcine et l’école d’El Gouacem, à travers l’organisation des activités de sensibilisation destinées au cadre enseignant et aux élèves.

Ces activités visent à sensibiliser à l’importance de la protection de l’environnement et des ressources hydriques, en s’appuyant sur des jeux éducatifs interactifs comprenant des thèmes et des questions portant sur les comportements environnementaux responsables et les méthodes de rationalisation de la consommation de l’eau, contribuant ainsi à ancrer la culture de l’écocitoyenneté chez les jeunes.

Le projet passera, dans sa deuxième phase, à un contact direct avec les habitants, à travers la réalisation d’une enquête de terrain visant à diagnostiquer la situation environnementale et l’état des ressources en eau dans la région, en vue d’une intervention directe par l’installation de bacs de tri des déchets ménagers dans divers endroits.

Le président de l’association a indiqué que le projet comprend également la réhabilitation des pistes rurales près de l’oued Houcine, reliant le village de Bouzguem au cimetière d’Ouled Houcine, à la route principale et aux établissements éducatifs. Il s’agit en effet de l’installation de barrières afin de réduire les risques d’inondation et d’aménager les cours des eaux de l’oued en vue de faciliter le passage des habitants et des élèves vers Bouzguem.

Selon la même source, le projet “Bouzguem Verte – Les jeunes ambassadeurs de l’eau et de l’environnement” est un projet intégré, mis en œuvre dans le cadre d’une approche participative réunissant la société civile et les autorités régionales et locales, représentées par la délégation de Kasserine Sud, la municipalité de Bouzguem, le Commissariat régional au développement agricole, le Commissariat régional de l’éducation ainsi que plusieurs associations locales.