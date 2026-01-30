Le Festival International de Documentaire de Marseille (FIDMarseille) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour sa 37e édition, prévue du 7 au 12 juillet 2026 dans la ville de Marseille, en France.

Les films produits en 2025 peuvent être inscrits jusqu’au 31 janvier 2026, tandis que ceux produits en 2026 ont jusqu’au 15 mars 2026 pour soumettre leurs candidatures. Les œuvres réalisées après le 1er janvier 2025 sont éligibles.

Le FIDMarseille, reconnu comme un festival majeur du cinéma indépendant, propose une programmation diversifiée, incluant des fictions et des documentaires, courts et longs métrages, en provenance du monde entier. Près de la moitié des films projetés sont en compétition.

Les réalisateurs intéressés doivent consulter le règlement et les instructions de soumission disponibles sur le site du festival. Pour toute information complémentaire, ils peuvent contacter l’équipe de programmation à l’adresse suivante : programmation@fidmarseille.org.