Encore un pas dans le rouge pour le marché boursier. L’indice vedette a dévissé de –1,38 % à 14 353,47 points, dans un flux de 10,2 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs.

Le titre BTE s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la banque mixte a signé une progression de 4,3 % à 3,850 D.

Le titre TUNIS RE s’est illustré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du réassureur national s’est bonifiée de 2,8 % à 12,890 D. La valeur a drainé des échanges de 341 mille dinars sur la séance.

Le titre CELLCOM a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du distributeur de la marque Evertek a reculé de –5,2 % à 2,550 D, dans un flux limité de 61 mille dinars.

Le titre SOMOCER a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action du producteur de carreaux en céramique a abandonné –4,5 % à 0,640 D. La valeur a été échangée à hauteur de 64 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre AMEN BANK a particulièrement animé la séance. Terminant sur une glissade de –2,7 % à 54,000 D, l’action du bras financier du groupe PGI a alimenté le marché avec un volume de 1,4 MD.