Une convention de partenariat et de collaboration a été signée entre le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) et le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (Tunisia Africa Business Council – TABC), selon un communiqué du centre.

Cet accord vise à promouvoir deux événements internationaux majeurs organisés par le CETIME à l’échelle africaine en 2026 : la 10ᵉ édition du Salon international des pièces de rechange, des équipements et des services industriels (SAPRI) et la 8ᵉ édition de la Conférence africaine des contrôles non destructifs (ACNDT).

Ces deux rendez-vous se tiendront du 17 au 20 novembre 2026, au Parc des Expositions du Kram, a précisé le CETIME dans son communiqué.

À travers cette démarche à portée continentale, le CETIME entend consolider la position de la Tunisie en tant que hub d’ingénierie et d’expertise au service de l’industrialisation du continent africain, tout en renforçant les échanges, les synergies et les partenariats entre les acteurs industriels

tunisiens et africains.

En tant qu’organisateurs et partenaires, le CETIME et le TABC réaffirment leur engagement commun en faveur du développement de la chaîne de valeur industrielle africaine, du renforcement de l’investissement, de la promotion de l’innovation et du transfert de technologies.

Cette dynamique s’inscrit en cohérence avec les objectifs du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en vue d’accroître le taux d’intégration régionale et continentale.