La Cité des sciences à Tunis, organise une Journée scientifique sur le thème “probiotiques & microbiote: Les bâtisseurs de la défense” , le 4 février 2026, en collaboration avec l’Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis (ESIAT).

Cette journée a pour Objectifs de Mettre en lumière les dernières avancées sur le microbiote & l’immunité et les Approches pour la santé du système immunitaire et de ses applications thérapeutiques et Le rôle de l’intelligence artificielle dans l’étude du microbiote.

Les Thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre portent sur “le Microbiote et éducation du système immunitaire”, ” le Microbiote et les pathologies” et “les axes thérapeutiques”.

Au programme de cette journée des conférences concernant les bâtisseurs de notre immunité et des workshops concernant l’identification des espèces bactériennes et l’étude de microbiote par la bio-informatique.

Cette journée se veut un espace d’échange, de réflexion et d’inspiration, ouvert aux chercheurs, aux étudiants, aux techniciens ainsi qu’au grand public.