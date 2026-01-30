Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a mis en garde, vendredi, contre les dangers associés à la commercialisation du café de contrebande.

Il a appelé les différents acteurs de ce secteur, en particulier les propriétaires de cafés, à s’approvisionner exclusivement auprès des unités de torréfaction locales et à s’abstenir immédiatement de commercialiser du café de contrebande, non soumis aux contrôles sanitaires.

Une demande croissante sur le café de contrebande a été dernièrement constatée malgré les doutes entourant sa qualité et ses modes de commercialisation, a indiqué le ministère, soulignant que les différentes équipes de contrôle travaillent à suivre les circuits de distribution et d’utilisation du café de contrebande et à engager les poursuites pénales nécessaires contre toute personne impliquée dans la distribution, l’utilisation et le transport de ces produits.