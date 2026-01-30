La réunion de travail qui a réuni jeudi le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, et le bureau de la Société Tunisienne de Neurochirurgie a été consacrée à l’élaboration de mesures stratégiques visant à développer la spécialité et à améliorer la prise en charge des patients, en particulier dans les régions.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, ces mesures consistent notamment à créer des services de neurochirurgie dans les hôpitaux régionaux relevant des services universitaires, à développer des services universitaires et des pôles d’excellence, à lancer la neurochirurgie fonctionnelle, à développer la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale et à mettre en place des consultations à distance, tout en encourageant la chirurgie radiologique.

Au cours de cette session, l’accent a également été mis sur la nécessité de mettre en place un système intégré de neurochirurgie en soutenant l’anesthésie et la réanimation par le biais d’unités de réanimation neurologique et en organisant le parcours du patient, de l’accueil au diagnostic et à l’intervention, en passant par le suivi et la mise en relation avec les équipes de médecine et de kinésithérapie pour la rééducation fonctionnelle, avec la formation d’une équipe de travail chargée du suivi et de la mise en œuvre et la recherche de solutions urgentes au profit des les régions intérieures.