Le premier Congrès international « Géométrie et Quantification » (ICMGQ-1) se tiendra du 1er au 3 février 2026 à Sousse, réunissant des chercheurs de renommée internationale.

Organisé par l’Université de Sfax en partenariat avec plusieurs institutions académiques tunisiennes, cet événement rend hommage aux contributions scientifiques exceptionnelles du professeur Mabrouk Ben Ammar.

Le congrès vise à favoriser les échanges scientifiques, à renforcer les collaborations internationales et à stimuler l’innovation dans les domaines de la géométrie, de la quantification et de leurs applications interdisciplinaires.

Des chercheurs et universitaires éminents venus de Tunisie, de France, d’Iran, de Serbie et d’autres pays interviendront lors de conférences plénières et animeront des ateliers thématiques.

Le programme abordera des thématiques pointues telles que la cohomologie des algèbres de Lie, les déformations infinitésimales des structures algébriques, les algèbres Hom et BiHom, l’analyse harmonique, les codes correcteurs d’erreurs ainsi que les applications de la quantification à la physique théorique.

Annoncée sur les canaux de communication du Réseau national universitaire de Tunisie (RNU), la manifestation comprendra également des sessions dédiées à la présentation de travaux de recherche.

Ouvert aux chercheurs, doctorants, post-doctorants et institutions scientifiques, ce congrès constitue une plateforme privilégiée pour le partage des connaissances et le renforcement des réseaux de recherche en mathématiques pures et appliquées.