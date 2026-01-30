La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) organise un atelier technique dédié aux opportunités offertes par le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) aux exportateurs tunisiens, le jeudi 12 février 2026 dans ses locaux.

Intitulé « Les exportations tunisiennes et les nouvelles perspectives du marché COMESA : comment tirer parti pour dynamiser les échanges de marchandises ? », cet atelier vise à outiller les entreprises tunisiennes souhaitant pénétrer ce marché dynamique.

Selon les réseaux sociaux de la Chambre, les participants pourront notamment prendre connaissance des perspectives économiques et commerciales du COMESA et approfondir leurs connaissances des règles d’origine en vigueur au sein de cette zone de libre-échange.

L’atelier permettra également aux opérateurs économiques de tirer les enseignements d’une étude sectorielle dédiée au potentiel tunisien dans l’espace COMESA et d’identifier des opportunités d’affaires concrètes ainsi que des pistes pour renforcer les échanges avec les pays membres.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à diversifier les débouchés à l’exportation pour les entreprises tunisiennes et à exploiter le potentiel de l’intégration économique africaine.