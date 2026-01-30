Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a réservé une affiche franco-française : le Paris Saint-Germain affrontera l’AS Monaco pour une place en huitièmes de finale. Les deux derniers représentants de la Ligue 1 en C1, après l’élimination de l’Olympique de Marseille, se retrouveront les 17 ou 18 février puis les 24 ou 25 février.

Le vainqueur de cette double confrontation héritera ensuite d’un adversaire de taille, Chelsea ou le FC Barcelone, au tour suivant.

Le PSG, tenant du titre, sorti du top 8

Classé 11e à l’issue de la phase de ligue, le PSG de Luis Enrique, tenant du titre, a manqué une qualification directe parmi les huit premiers après son match nul concédé au Parc des Princes face à Newcastle (1-1). Ce résultat a contraint les Parisiens à passer par la case barrages.

Malgré ce revers comptable, le club de la capitale abordera cette affiche avec l’ambition de faire respecter son statut européen dans un duel qui promet une forte intensité.

Monaco qualifié dans la douleur

De son côté, l’AS Monaco a validé sa place en phase à élimination directe grâce à un nul décroché face à la Juventus (0-0). Une performance suffisante pour poursuivre l’aventure continentale, même si la dynamique en championnat est plus délicate.

Le club de la Principauté occupe actuellement la 10e place en Ligue 1, après une série de contre-performances qui a freiné son élan. Ce barrage européen apparaît ainsi comme une occasion de relancer la saison monégasque.

Un choc européen en parallèle : Real Madrid–Benfica

Parmi les autres affiches des barrages, le duel entre le Real Madrid et Benfica attire également l’attention. Les Madrilènes auront l’occasion de prendre leur revanche après une défaite concédée face aux Lisboètes (4-2) lors de la phase de ligue.

Le format des barrages

Huit équipes se sont qualifiées directement pour les huitièmes de finale, tandis que seize formations passent par ces barrages. Les équipes classées de la 9e à la 16e place sont têtes de série et bénéficieront de l’avantage de recevoir lors du match retour.

Un nouveau tirage au sort, prévu le 27 février, déterminera l’ensemble du tableau final et les confrontations potentielles pour la suite de la compétition.