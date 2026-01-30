Une campagne de prospection archéologique et de documentation scientifique a été entamée hier aux abords du musée archéologique de Salakta (village côtière du sahal tunisien) par une équipe de travail conjointe réunissant l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et l’Institut national du patrimoine (INP). Cette intervention, mentionne l’AMVPPC sur sa page officielle, fait suite aux récentes intempéries qui ont mis au jour des vestiges archéologiques et vise à préparer la réalisation d’une fouille de sauvetage programmée pour la semaine prochaine, conformément aux normes scientifiques en vigueur en matière de recherche archéologique et de conservation du patrimoine.

Cette initiative s’inscrit, ajoute la même source, dans le cadre de l’intérêt constant porté à la préservation du patrimoine archéologique national et à sa protection contre les risques naturels, en particulier ceux liés aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques exceptionnels. Elle répond également aux instructions de la ministre des affaires culturelles appelant au renforcement de la coopération entre les institutions, à travers la mise en œuvre d’opérations de surveillance, de suivi et d’intervention préventive sur les sites archéologiques et dans leur environnement immédiat, afin de limiter l’impact des facteurs naturels sur leurs composantes patrimoniales.

Construit dans les années 1980, à côté d’une nécropole romaine, le musée de Salakta, situé à cinq kilomètres de Ksour Essef, au sud de la ville de Mahdia, expose des objets archéologiques provenant de l’antique Sullectum ainsi que d’autres agglomérations côtières avoisinantes.

Le musée de Salakta, composé de trois salles, expose des antiquités puniques et romaines découvertes dans le site de Sullecthum et sa région. La période punique est représentée par des objets funéraires dont un sarcophage en bois, du IVe s. av. J.-C., et des poteries : jarres, lampes, écuelles en terre cuite modelée.