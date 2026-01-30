L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma a annoncé jeudi la publication d’un ouvrage collectif en arabe intitulé “Le cosmos dans le patrimoine soufi”, réunissant les résultats d’une conférence scientifique tenue en décembre 2021.

Cet ouvrage, dirigé par le professeur Hmida Ennaifer et coordonné par Taoufik Ben Ameur, explore l’influence du patrimoine soufi dans la culture arabe et son rôle central dans les pratiques mystiques et spirituelles, notamment à travers la poésie et la musique soufie. Il a été réalisé par Beit al-Hikma en collaboration avec l’Association Tunisienne des Etudes Soufies.

Les contributions de cet ouvrage (421 pages) se concentrent sur la préservation et l’analyse des traditions musicales islamiques, tout en soulignant l’importance de leur transmission face aux enjeux contemporains. Les chercheurs y abordent les liens entre art sonore et philosophie islamique, et l’impact de ces traditions sur la construction de l’identité culturelle et spirituelle du monde arabe.

L’ouvrage est disponible au prix de 35 Dinars en Tunisie et 35 Euros à l’international.