Le ministre de l’économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh s’est entretenu jeudi, 29 janvier 2026, avec Eleonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, actuellement en visite de travail en Tunisie.

Au cours de la réunion à laquelle ont participé l’ambassadrice de France à Tunis, le directeur du bureau de l’Agence française de développement (AFD) et la délégation qui l’accompagne, Samir Abdelhafidh a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations économiques existant entre les deux pays, en particulier dans les domaines de la coopération financière et technique. Il a mis à ce propos en exergue le rôle de l’AFD, rappelant le développement du niveau des échanges commerciaux, des investissements directs et du tourisme au cours des dernières années.

Dans ce contexte, le ministre a souligné la volonté de renforcer davantage cette coopération à la lumière des multiples opportunités disponibles et de l’existence de possibilités pour les concrétiser, dans l’intérêt commun des deux pays.

Pour sa part, Eleonore Caroit a souligné la relation de longue date entre les deux pays et le souci de la France de la consolider davantage, affirmant la volonté d’œuvrer à développer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier économique, et de continuer à soutenir la Tunisie dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social conformément à ses priorités.