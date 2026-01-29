Le marché a terminé la séance sur une note morose, rompant ainsi avec la tendance haussière ayant prévalu sur les dernières séances. L’indice de référence a glissé de –0,44 % à 14 554,39 points, dans un volume relativement fourni de 12,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre STA s’est retrouvé en haut du podium. L’action du concessionnaire automobile a inscrit une envolée de 6 %, clôturant la séance à 61,310 D. La valeur a drainé un flux global de 257 mille dinars sur la séance.

Le titre UNIMED s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance avec une progression de 2 % à 9,270 D. L’action du fleuron national des produits stériles a amassé des échanges de 342 mille dinars sur la séance.

Le titre UBCI a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la filiale du groupe CARTE a trébuché de –3,7 % à 39,010 D. La valeur a drainé un volume global de 236 mille dinars sur la séance.

Également dans le secteur bancaire, le titre BH BANK s’est mal comporté sur la séance. L’action de la banque a régressé de –3,6 % à 10,000 D. La valeur a été transigée à hauteur de 90 mille dinars seulement sur la séance.

Dans le prolongement des dernières séances, ONE TECH HOLDING continue à figurer parmi les valeurs les plus actives de la cote. L’action de l’exportateur national a pris +0,1 % sur la séance, terminant à 9,000 D. Le titre a alimenté le marché avec des capitaux de près de 2 MD sur la séance.