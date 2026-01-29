Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a rencontré mardi à Riyadh (Arabie saoudite) le ministre Somalien du Travail et des Affaires sociales, Salim Aliu Ibrao, et ont décidé d’élaborer un mémorandum d’entente et un plan d’exécution pour les différents programmes de coopération bilatérale prévus, en marge de leur participation aux travaux de la conférence internationale sur le marché du travail tenue les 26 et 27 janvier 2026.

À cette occasion, les deux parties ont examiné les possibilités de coopération entre la Tunisie et la Somalie dans les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

Chaoued a présenté les grandes lignes de l’expérience tunisienne en matière de formation professionnelle et son rôle dans la maîtrise du taux de chômage et l’adaptation du marché du travail grâce à la mise à disposition de compétences qualifiées sur le marché du travail national et international. Il a souligné que les structures relevant du ministère travaillent dans un cadre intégré pour mettre en œuvre les politiques et les choix de l’État dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’entrepreneuriat, de l’ingénierie de la formation et de la formation des formateurs.

Pour sa part, le ministre somalien a exprimé sa profonde admiration pour l’expérience tunisienne dans le domaine de la formation professionnelle en particulier, qu’il a qualifiée d’expérience pionnière.