Avec l’entrée en vigueur du mécanisme carbone européen, l’industrie tunisienne fait face à un risque immédiat de perte de compétitivité. En parallèle, la Banque centrale renforce le contrôle financier, les entreprises agroalimentaires cherchent des débouchés hors Europe, les assureurs structurent la lutte contre la fraude et les grandes multinationales consolident leurs stratégies RH en Tunisie. Plusieurs signaux convergent : pression réglementaire accrue, arbitrages sectoriels et repositionnement vers l’export.

LES 5 TITRES

LE CHIFFRE DU SOIR

80 € — taxe carbone par tonne de CO₂ appliquée aux exportations vers l’UE dès 2026

LE SECTEUR À SURVEILLER : ÉNERGIE

Le coût réel du kWh atteint 475 millimes, contre un prix de vente moyen de 280. La STEG creuse son déficit. Signal faible : le régime de concession reste attractif, mais les appels à projets perdent des investisseurs.

SUR LES MARCHÉS

Tunindex 14 494,65 (+7,77 % var.an) | USD/TND 2,8587 | EUR/TND 3,3772 | Brent 65,18 (+8,20% var.an)

A SUIVRE