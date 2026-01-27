Avec l’entrée en vigueur du mécanisme carbone européen, l’industrie tunisienne fait face à un risque immédiat de perte de compétitivité. En parallèle, la Banque centrale renforce le contrôle financier, les entreprises agroalimentaires cherchent des débouchés hors Europe, les assureurs structurent la lutte contre la fraude et les grandes multinationales consolident leurs stratégies RH en Tunisie. Plusieurs signaux convergent : pression réglementaire accrue, arbitrages sectoriels et repositionnement vers l’export.
LES 5 TITRES
- Taxe carbone 2026 : l’industrie tunisienne menacée par un surcoût énergétique immédiat
- Agroalimentaire : 61 entreprises tunisiennes exposent à Gulfood Dubaï 2026
- Banque centrale : nouvelles obligations anti-blanchiment pour les bureaux de change
- Assurance auto : BNA forme ses équipes à la détection de la fraude par les clés
- Philip Morris Tunisie obtient sa 8ᵉ certification Top Employer consécutive
LE CHIFFRE DU SOIR
80 € — taxe carbone par tonne de CO₂ appliquée aux exportations vers l’UE dès 2026
LE SECTEUR À SURVEILLER : ÉNERGIE
Le coût réel du kWh atteint 475 millimes, contre un prix de vente moyen de 280. La STEG creuse son déficit. Signal faible : le régime de concession reste attractif, mais les appels à projets perdent des investisseurs.
SUR LES MARCHÉS
Tunindex 14 494,65 (+7,77 % var.an) | USD/TND 2,8587 | EUR/TND 3,3772 | Brent 65,18 (+8,20% var.an)
A SUIVRE
- Taxe carbone européenne (MACF) Décrets d’application. Secteurs prioritaires. Coût réel pour les exportateurs tunisiens dès 2026.
- Énergie et finances publiques Déficit de la STEG. Révision des subventions. Arbitrage entre prix réel et soutien budgétaire.
- Stabilité fiscale et investissement Signal des investisseurs étrangers. Évolution de la Loi de finances 2025. Cadre des énergies renouvelables.